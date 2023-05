De manière très globale, 32 779 faits ont été recensés ce qui représente une diminution de 7,8 % par rapport aux chiffres de 2019, une année choisie comme point de comparaison puisqu’il s’agit de la dernière année complète sans Covid.

Avec 17 762 faits, les atteintes aux biens représentent 54 % des infractions constatées et ce, même si ces chiffres sont en diminution de 13,8 %. Les atteintes aux personnes, elles, sont également en diminution (-7,6 %) mais totalisent quand même 6 752 faits. Enfin, 3e sur le podium, les infractions liées aux stupéfiants sont en augmentation de… 29,7 %, avec 2 444 faits constatés. Parmi ceux-ci à peine une centaine de deals de rue ont été recensés, alors que le festival des Ardentes, a lui à son passif environ 500 dossiers de détention ou de deal de drogue…

Pas criminogène

Autre catégorie de faits en importante augmentation, les infractions liées à l’environnement puisqu’avec 766 faits, il s’agit d’une augmentation de 45,1 % par rapport à 2019.

“Mais ces chiffres sont aussi le reflet de l’activité policière”, explique Jean-Marc Demelenne. “Il ne s’agit donc pas forcément de l’augmentation d’un phénomène. Si par exemple, les dossiers stupéfiants sont en augmentation, ce n’est pas parce qu’il y a plus de faits, mais parce que la police a mené des enquêtes. Quand vous êtes cambriolé, vous déposez plainte mais lorsqu’on arrête un dealer, c’est parce que la police l’a identifié et interpellé”.

L’ensemble des faits constatés a mené la police communale liégeoise à arrêter administrativement 3 912 personnes (+5,8 %), alors que 2 969 personnes ont été arrêtées judiciairement (+12,3 %).

“Mais”, insiste Willy Demeyer, “il faut bien se rendre compte que la ville de Liège n’est pas une ville criminogène comme on l’entend parfois. Si l’on divise ces chiffres par le nombre d’habitants et qu’on les compare aux autres villes, on fausse l’analyse puisque Liège, au contraire de bon nombre d’autres villes, attire tous les jours des gens. Il ne faut donc pas diviser ces chiffres par 200 000, mais plutôt par 500 000 voire plus”.

Moins d’accidents, mais plus d’infractions

Les statistiques de la police de Liège reprennent également des chiffres en matière de sécurité routière.

Ainsi l’on apprend que le territoire communal liégeois a été le théâtre 3 569 accidents dont 751 avec blessés. En outre, quatre personnes sont décédées. Si les chiffres globaux représentent une baisse de 13,4 %, ils sont encore trop élevés.

C’est dans cet esprit que la police de Liège a multiplié les contrôles en tout genre. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que les Liégeois n’ont pas été “sages”. En effet 20 064 infractions en matière de vitesse ont été comptabilisées soit une augmentation de… 97,7 % !

Ce n’est guère mieux en matière de non-respect de la signalisation (2 632 soit +30,6 %) ou encore de l’usage de GSM au volant qui représente 1 320 faits ou une augmentation de 76,9 %… On ne peut pas non plus se réjouir des chiffres en matière de conduite sous influence (drogue ou alcool), les infractions augmentant de… 108 % pour passer à 751.

Scan-cars

Le seul domaine où les faits sont en baisse sont ceux relatifs aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement puisqu’on en comptabilise “plus que” 22 361, soit une diminution de 20,3 %. Mais ajoutons à cela que la plupart des infractions en matière de stationnement ont été transformés en taxe, la scan-car ayant verbalisé… 158 727 !

7 homicides, tous des hommes

Les faits les plus graves, dans le domaine des atteintes aux personnes, sont évidemment les homicides. En 2022, 7 personnes ont été tuées, tous des hommes. Ceci dit, il y a également eu 52 tentatives d’homicide. Là, on comptabilise 40 hommes et 12 femmes. Parmi elles, 8 ont été victimes de ces faits dans le cadre de violence intrafamiliales.

Notons que les statistiques recensent 3 323 atteintes à l’intégrité physiques (+8,8 %) et 2 280 atteintes à l’intégrité morale, ce qui constitue une augmentation de 12,8 % par rapport à 2019. Ce dernier chiffre était également plus élevé en 2020 et 2021, durant les années “Covid”.

Il faut déposer plainte

Si les données chiffrées de la police reflètent une certaine réalité, elles ne peuvent pas être qualifiées d’exhaustives. En effet, il n’est pas rare que les Liégeois victimes de petites infractions ne déposent pas plainte. “Il faut déposer plainte”, affirme Jean-Marc Demelenne. “Cela nous permet de mieux appréhender une problématique et de prendre les mesures nécessaires. Avec une vue plus précise encore on adapterait notre politique”. Et de donner l’exemple de vandalisme dans un quartier ou une personne passerait son temps à crever les pneus des voitures. Sans plainte, la police ne saurait pas nécessairement y mettre fin…