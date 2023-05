La criminalité en baisse de 7,8 % sur le territoire de la ville de Liège en 2022

La première constatation est que la criminalité a baissé, en moyenne, de 7,8 %. “On a pris comme année de référence 2019, sans tenir compte des années pandémie qui n’étaient pas représentatives en termes de criminalité puisque toute la vie sociale a été perturbée,” explique Jean-Marc Demelenne.

Parmi les chiffres en baissent, les vols connaissent une diminution de 20 %. “Les points qui se sont améliorés rencontrent nos objectifs du plan zonal de sécurité, notamment en matière de vols, aussi bien dans les habitations que sur la voie publique. Ces phénomènes sont en diminution, tout comme le nombre d’accidents de la circulation,” souligne le chef de Corps de la police de Liège.

Par contre, il y a une augmentation de 29,7 % en matière de stupéfiants, 45,1 % d’infractions liées à l’environnement et 18,3 % concernant la santé publique. “Ils sont dus principalement au fait que l’activité policière et la recherche des infractions sont davantage importantes. En matière de sécurité routière, plus on contrôle, plus on constate d’infractions et plus les chiffres augmentent. On peut faire un parallèle avec les stupéfiants, même si l’ampleur du phénomène touche l’ensemble des grandes villes européennes,” détaille Jean-Marc Delemenne.

Du côté du bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, on se dit satisfait du travail des policiers. “On voit que la police est à l’écoute du conseil communal, de la population, elle travaille avec la magistrature et tout cela fonctionne bien,” souligne Willy Demeyer.

Malgré ce bilan positif, la police de Liège entend bien poursuivre son travail. “Notre attention sera toujours renforcée sur la pacification de l’espace public, la lutte contre la toxicomanie, mais aussi sur les nuisances liées à cette toxicomanie, c’est-à-dire les incivilités urbaines. La propreté et les dépôts clandestins font aussi partie de nos priorités, tout comme la sécurité routière,” poursuit le chef de Corps de la police de Liège.

Le bourgmestre de Liège Willy estime qu’il reste encore du travail sur l’environnement local, mais les travaux du tram complique la tâche. “Il faudra travailler sur le cadre de vie à Liège, c’est-à-dire le bruit, la circulation et faire en sorte que la ville soit apaisée, mais ce sera plus simple quand les travaux du tram seront terminés,” ajoute Willy Demeyer.

Le chef de Corps de la police de Liège rappelle l’importance du dépôt de plaintes. “Il y a des possibilités de déposer plainte en ligne, mais aussi dans l’un de nos cinq points d’accueil ouverts en journée, dont un 24h sur 24 situé à l’hôtel de police rue Natalis.”