Intradel lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux déchets de jardin

Avec les fortes pluies et les conditions climatiques actuelles, la végétation pousse plus rapidement et plus abondamment, notamment la pelouse. En conséquence, nous multiplions les séances de tonte, ce qui entraîne davantage de déplacements vers les recyparcs pour y déposer notre gazon et d'autres résidus de taille. Aujourd'hui, il existe même une tendance à avoir un jardin bien entretenu et taillé. L'accès facile à un recyparc pour se débarrasser de nos "déchets verts" est devenu presque une habitude et fait partie de la normalité.

Cependant, derrière ce geste apparemment écologique de se rendre au recyparc, il y a tout un processus de traitement organisé par Intradel, qui devient de plus en plus coûteux. Chaque année, plus de 65 000 tonnes de déchets de jardin (tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles de haies, etc.) sont déposées dans les recyparcs. Bien que ces déchets soient recyclés en compost et en biomasse par Intradel, on oublie souvent qu'il y a un coût environnemental et économique associé à leur traitement. Sans parler de l'encombrement causé par les allers-retours exclusivement dédiés aux déchets de jardin au recyparc, ainsi que du flux constant de camions pour vider les conteneurs.

Il est évident que cette situation doit changer. C'est pourquoi Intradel déploie sa campagne intitulée "8 ça suffit !" qui vise à sensibiliser aux enjeux liés aux déchets de jardin et à nous aider à adopter de nouvelles pratiques. Partant du principe que "8 mètres cubes de déchets de jardin par an, c'est bien suffisant", Intradel a créé un site web où de petits personnages représentant des déchets verts partagent des conseils précieux pour un meilleur recyclage.

Opter pour une tondeuse mulcheuse, faire du compost, broyer les résidus de taille pour les réutiliser au jardin, préserver une zone sauvage, réfléchir à l'aménagement de son jardin... Ce sont autant de gestes et de réflexes qui peuvent sembler simples et anodins, mais qui, collectivement, peuvent réellement faire la différence.

Participez au concours

Pour allier plaisir et utilité, le site web https://www.8casuffit.be/ propose un concours captivant. Il débute par un jeu de type "memory" où l'objectif est d'identifier et de relier 8 paires de déchets verts. Une fois cette étape franchie, il faut répondre à 2 questions portant sur la problématique des déchets de jardin, ainsi qu'à une question subsidiaire, avant de compléter le formulaire de participation. Les chanceux gagnants auront l'opportunité de remporter des prix tels qu'une tondeuse mulcheuse, un fût à compost, une journée de location d'un broyeur, ainsi que des sécateurs ou des paires de gants de jardin !