Après Seraing, c’est Neupré qui est touché par le vandalisme de passages pour piétons arc-en-ciel LGBTQIA+

Et ce sont ces deux bandes qui ont été recouvertes grossièrement de peinture. "En raison de la météo, nous avions dû attendre ce jeudi pour poser la peinture, explique Alain Bougard. Ce passage pour piétons a été recouvert d’une peinture bleue." Alain Bougard ne comprend pas cet acte de vandalisme. "D’autant plus que personne n’avait été mis au courant de notre projet. Nous n’avions encore rien annoncé." En tout cas, l’inauguration de ce passage pour piétons est prévue ce mercredi 17 mai, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. D’ici là, les deux bandes latérales vont être repeintes aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’échevin le promet: "S i les auteurs de cet acte immonde sont découverts, ils seront poursuivis."

La bourgmestre, Virginie Defrang, elle est aussi révoltée: "Un simple symbole, un simple rappel à la tolérance, au respect de la diversité et c’est déjà trop pour certains qui n’acceptent pas ces valeurs pourtant fondamentales dans une démocratie."

Les auteurs semblent agir dans la région et cibler ce nouveau type d’aménagements. En effet, début mai, à Seraing, plusieurs passages pour piétons arc-en-ciel, qui venaient d’être peints, ont eux aussi été vandalisés selon le même modus operandi.