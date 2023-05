La voiture avait un système de géolocalisation… Pas de chance !

Mais à son retour au magasin, sa voiture avait cette fois disparu. Elle a aussitôt donné l’alerte.

La victime a ensuite expliqué aux policiers que sa voiture possédait un système de géolocalisation. Du coup, le véhicule a été localisé, repéré et stoppé à Saint-Nicolas, moins d’une heure après l’alerte. Les deux occupants du véhicule, Alexandre (44 ans) et David (23 ans) ont immédiatement été privés de liberté et ce d’autant plus que les deux hommes sont déjà connus des autorités judiciaires.

Ramenés au poste et interrogés, les deux voleurs présumés ont admis les faits, expliquant avoir effectivement trouvé les clés dans le magasin du boulevard De Froidmont.

Ils ont été déférés, vendredi matin, au parquet de Liège.