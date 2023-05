Extension du tram à Jemeppe : la Ville demande une féminisation du nom des arrêts

Lors de sa dernière séance, le conseil communal a marqué son accord au projet de modification de voirie introduite par l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), conformément aux plans prévus dans la demande de permis, en vue d’étendre la ligne de tram entre Sclessin et Jemeppe, avec création de quatre stations, réaménagements des espaces traversés, carrefours, zones d’intermodalité bus-tram, construction d’un parking P + R, installation et exploitation d’ouvrages de prises d’eau souterraine et de surface et autres installations techniques, démolition et modification de voirie, hangars industriels et habitations, modification sensible du relief du sol et déboisement.