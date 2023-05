Une compétition mondiale de breakdance à Herstal

L’Herstal Urban Festival revient pour la quatrième fois au hall omnisports Michel Daerden. Et cette année, grande nouveauté, la ville accueillera un concours mondial de breakdance. Ce festival, qui se veut ouvert à tous, est surtout l’occasion de “rompre avec les clichés et les stéréotypes liés à la culture hip-hop et aux jeunes qui s’y adonnent”, insiste Stéphane Ochendzan, échevin de la Jeunesse.