Ougrée : la passerelle Gaston Onkelinx a franchi le rail ! (photos)

Opération délicate

Dès 22 h ce samedi, de nombreux intervenants étaient à pied d’œuvre aux abords de la gare d’Ougrée. Il faut dire que l’opération à réaliser était particulièrement délicate : il s’agissait précisément de connecter les parties de passerelle déjà posées pour franchir la voie ferrée. Une opération qui ne pouvait être réalisée qu’en coupant le courant durant une heure sur le rail… Infrabel, gestionnaire du réseau, veillait à ce que le timing soit respecté, raison pour laquelle l’anticipation fut grande afin que les corps de métiers s’accordent le plus rapidement possible. En deuxième partie de nuit, la passerelle Gaston Onkelinx surplombait bien le rail.

Opération de nuit... ©D.R.

La passerelle cyclo-piétonne va permettre le passage au-dessus des voies de chemin de fer de l'arrêt SNCB à Ougrée. ©MICHEL TONNEAU

180 mètres

Pour rappel, cette liaison cyclo piétonne de 180 mètres de long, portée par la Ville de Seraing et largement subsidiée par les Fonds européens Feder (pour un montant de 5 258 977,53 euros, avec le soutien de Liège Europe Métropole de 274 000 euros) ambitionne d’être bien plus qu’une liaison de mobilité douce. Après la réouverture de la gare d’Ougrée, c’est tout ce quartier qui doit renaître des cendres encore chaudes de la sidérurgie.

À l’ombre de feu le HFB, cette liaison doit en effet permettre de faire le lien entre les Ateliers Centraux et le parc Transenster. Les premiers sont destinés à devenir un espace public ouvert comprenant un parking relais de plus de 600 places pour les voitures et 130 pour les vélos mais aussi un espace de vie (halle centrale) accueillant divers événements de grande ampleur (foires, salons, expositions etc) tandis que le parc Transenster, ouvert au public, doit à terme accueillir (en majeure partie) des logements pour étudiants (kots).