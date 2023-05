Le pique-nique de l’Observatoire de Cointe, victime de son succès

D’ailleurs, en mars dernier, la Société astronomique de Liège, la faculté d’architecture de l’ULiège, les Amis de l’Université, la Société libre d’Émulation et l’ASBL Urbagora proposaient une alternative à la création de logements privés : mettre sur pied une fondation d’utilité publique qui reprendrait la gestion des lieux et qui ferait revivre ce joyau, abritant autrefois l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique de l’Université de Liège.

L’Observatoire deviendrait alors un lieu de résidence, de recherche, de création, pour des chercheurs et des artistes, mais aussi un lieu d’accueil pour les classes scientifiques à destination du public scolaire.

Une solution majoritairement soutenue puisque, suite à cette proposition de projet, les cinq associations avaient lancé l’organisation d’un pique-nique géant, le 13 mai prochain, à l’Observatoire. Un moyen d’attester du soutien total des Liégeois, qui refusent de céder le bâtiment, ainsi que son parc, à des promoteurs immobiliers. Rappelons qu’en 2020, une pétition pour la préservation du site et son maintien dans le giron public avait réuni plus de 32 000 signatures.

Le refus de la Région wallonne

Mauvaise nouvelle pour les organisateurs du pique-nique : malgré l’intérêt de 2 800 personnes pour l’événement, la Région wallonne, “prévenue depuis des semaines”, vient d’interdire la tenue de celui-ci. “Nous discutions des mesures de sécurité à appliquer le jour même et la police nous a annoncé que la Région interdisait l’activité”, indique François Schreuer, coordinateur d’Urbagora et conseiller communal Vega. “Des milliers de personnes refusent d’abandonner le lieu, des milliers de personnes sont contre la vente de l’Observatoire et cette interdiction prouve, encore une fois, que personne ne les écoute”, s’indigne-t-il.

Suite à cette annonce, Urbagora et les autres associations ont demandé au ministre du Budget, Adrien Dolimont, “de revenir sur la décision de la Région d’annuler l’événement, mais également sur sa terrible et évitable décision de vendre l’Observatoire au plus offrant”.

Nous n’avons pas d’autres choix que de nous adresser au ministre si nous voulons que l’événement ait bien lieu dans 8 jours” s’inquiète le coordinateur. “Le temps est contre nous”, alerte-t-il.