Liège : Elle voulait faire assassiner la nouvelle compagne de son ex !

Depuis, Marie-Christine utilise tous les moyens possibles et imaginables pour tenter de les séparer. Après les menaces, les messages haineux, le harcèlement téléphonique à toute heure du jour et de la nuit, les messages agressifs, insultants avec de faux profils créés sur les réseaux sociaux, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure ! Elle a été jusqu’à tenter de faire assassiner la dame. Elle s’est rendue à de nombreuses reprises chez son ancien petit ami pour y déposer des messages de menaces. Elle a montré la photo de la nouvelle compagne en déclarant qu’elle fait de la magie noire… Elle s’est introduite chez son ex-compagnon et l’a frappé à plusieurs reprises. Elle a aussi demandé à des marabouts de nuire ou de tuer la nouvelle compagne et à un amant de la tuer ! Le 26 mai 2018, Marie-Christine l’a physiquement agressée. Elle lui a porté des coups sur tout le corps et lui a cassé ses lunettes.

Elle fait appel à des marabouts

Même après avoir été reçue par la police, elle a poursuivi à commettre des appels incessants, quotidiens, de jour comme de nuit, ainsi que de nombreux messages vocaux laissés, contenant des insultes et des menaces de mort. Le 18 septembre 2018, c’est l’ex compagnon de Marie-Christine qui a, à son tour, porté plainte pour harcèlement. Après deux scènes de coups sur son ex, Marie-Christine a été privée de liberté. Elle a été libérée sous conditions, mais a continué à harceler les victimes. Un expert s’est penché sur son état mental et elle est responsable de ses actes. Il a précisé qu’elle présentait “une certaine altération de son jugement qui s’enracine dans un trouble de personnalité mixte, présentant à la fois une facette paranoïaque mais surtout une facette schizotypique prépondérante.”

Le 4 février 2021, un homme s’est présenté à la police pour expliquer que Marie-Christine lui avait demandé d’assassiner la nouvelle compagne ! Il a entamé une relation avec celle-ci et que très rapidement, elle a commencé à lui parler d’une personne qu’elle qualifie de toxique et malveillante et qui lui aurait pris son homme. Elle lui a demandé d’assassiner la dame en se rendant chez elle et en l’égorgeant après lui avoir fait boire de l’acide ou encore en mettant le feu à son habitation ou encore en utilisant un cocktail Molotov !

Elle lui a remis des photographies de sa cible, de sa voiture et de sa maison. Depuis qu’elle a compris qu’il ne s’exécuterait pas, elle a commencé à le menacer, l’insulter et le harceler ! Des marabouts ont témoigné du fait qu’ils avaient été contactés par Marie-Christine qui leur a demandé de faire en sorte que la dame se suicide ou encore s’immole par le feu. Elle n’a avoué aucun des faits à sa charge se présentant à chaque fois comme la victime.