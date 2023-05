La chapelle du Collège Saint-Hadelin de Visé a retrouvé sa flèche

Mais, à compter de ce mardi matin, la flèche trône à nouveau fièrement sur la toiture de la chapelle. Il aura fallu deux grues pour soulever la structure de près de 3 800 kg.

Stéphane Otten, gérant de CSO Construct SPRL, se réjouit de ce travail d’équipe. “C’est l’aboutissement d’une très belle collaboration entre notre société, l’architecte, le bureau d’études et l’école”, indique-t-il. “L’installation s’est déroulée magnifiquement bien et sans accroc”, ajoute-t-il.

Un travail minutieux

En plus de demander de gros moyens techniques et humains pour l’installation de l’édifice, il a fallu réfléchir à une solution pérenne pour remettre en place cette structure abîmée avec le temps. “La structure d’origine date de 1912, elle a évité les bombardements qui ont touché la ville”, explique Stéphane Otten. “Mais, avec le temps, il y a eu des problèmes d’infiltration d’eau, la structure s’est démembrée et, avec le vent, elle s’est décrochée”, précise le gérant. Heureusement, sans trop de dégâts pour les alentours, puisqu’elle est allée se planter dans la cour de récréation du collège, vide de tout enfant.

Le collège Saint-Hadelin a retrouvé sa flèche. ©MICHEL TONNEAU

Après une modernisation et une sécurisation de la flèche, un assemblage des différentes pièces, un renforcement de la structure et une pose toute en douceur, la chapelle a enfin retrouvé sa pièce manquante après plus de trois ans de séparation.