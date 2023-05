Inquiétude syndicale à l’égard de la fusion des Hautes écoles de la Ville

Aujourd’hui, à la suite d’une assemblée générale organisée par les travailleurs affiliés à la CGSP, le syndicat a tenu à faire part de ses inquiétudes, pour l’emploi et les futures conditions de travail.

”En effet, nous dénonçons les différences de contenus entre les communications qui ont été faites [NDLR : aux membres du personnel], et celles parues dans la presse à propos du projet de fusion de leurs hautes écoles”.

Alors que le projet leur avait été présenté comme étant au stade des premières prises de contact, le personnel a le sentiment, à la lecture des articles parus début avril, “que le projet de fusion est en réalité beaucoup plus avancé”.

L’inquiétude est donc grande à propos des conséquences d’un tel projet sur l’emploi et les conditions de travail. Et les membres du personnel de demander “une communication claire et officielle sur le projet via leurs organes de concertation et un état des lieux précis sans lequel il leur est impossible de se positionner”.