L'aéroport de Liège génère près de 11.000 emplois

Sur la base des chiffres de 2021 de la Banque nationale et de l'ONSS, Guénaël Devillet, directeur du Segefa, a recensé 10.960 postes. Ces fonctions représentent 9.200 équivalents temps plein. La part de l'emploi direct se monte à 5.100 postes (soit 4.320 ETP), contre 4.726 un an auparavant et 3.250 en 2016. On compte également 3.250 emplois indirects, 2.300 emplois induits et 80 emplois catalytiques.

En outre, 158 entreprises gravitent autour des activités de l'aéroport, contre 145 en 2018. Font partie des plus gros employeurs ASL Airlines - qui déploie 450 personnes dont 300 pilotes -, Challenge, FedEx et Protection unit. Le chinois Alibaba, via sa filiale logistique Cainiao, occupe également une position importante. Les agents de douane sont aussi de plus en plus nombreux à Liège, représentant 19% des entreprises et 17% de l'emploi.

"Concernant l'emploi direct, 97% des travailleurs sont en contrat à durée indéterminée et 84% en temps plein. Par ailleurs, 94% des emplois sont issus du secteur privé", relève Guénaël Devillet. Quant à l'origine des travailleurs, si 81,9% viennent de la province de Liège, Liège Airport attire des travailleurs de toute la Wallonie et même de Flandre (3,6%).