Liège entend lutter contre les "polluants éternels" dans l'eau de distribution

Le conseil communal de Liège a voté, lundi soir, une motion visant à lutter contre les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), considérées comme des "polluants éternels", dans l'environnement, en particulier dans l'eau de distribution. Le texte a été soumis par le conseiller communal François Schreuer (Coopérative politique Vega), sur base d'études scientifiques qui pointent le danger pour la santé humaine des substances per- et polyfluoroalkylées, notamment à l'origine de lésions hépatiques, de maladies thyroïdiennes, d'obésité, de problèmes de fertilité et de cancers. Ces substances ne sont pas dégradées naturellement et s'accumulent dans l'environnement.