Jemeppe : Les riverains du quartier Clément&Co subissent des odeurs de gaz depuis quatre semaines

En cause ?

Le lundi 27 mars, vers 9 heures du matin, un accident chimique a eu lieu provenant du ferrailleur BMV Metals Recycling, situé Grand-Route 1 à Flémalle, voisin de la rue Proudhon à Jemeppe-sur-Meuse.

Quand les pompiers arrivent sur place, les analyses ne sont pas réalisées tout de suite. Il faudra attendre quatre jours plus tard, et 32 appels de riverains du quartier se plaignant d’odeurs de gaz pour que les pompiers retournent sur place et procèdent à des analyses via la protection civile. “On a reçu en tout 50 appels de riverains inquiétés entre le 27 mars et le 12 avril, puis plus rien du 12 au 24 avril, et ça a recommencé ce week-end”, explique Rudy Rulli, inspecteur de police, responsable de la section Environnement de Seraing qui prévient la Ville d’un risque pour la santé des riverains, et contacte le centre antipoison qui demande à réaliser des examens et prises de sang auprès de ceux-ci.

”Une cuve en inox d’une capacité de 50 litres a accidentellement laissé échapper un gaz dans l’air suite à une manipulation”, explique la bourgmestre de Flémalle Sophie Thémont, informée de la présence d’une odeur de gaz par les services d’incendie le 31 mars seulement. “Nos agents constatateurs se sont immédiatement rendus sur les lieux. La police, les pompiers et la protection civile étaient également présents”, précise-t-elle. “Cette cuve serait présente sur le site depuis plusieurs mois et aurait été apportée par un client non identifié”.

”Aucun danger”

Les analyses effectuées par pompiers et la protection civile sont sans équivoque. “Le produit qui s’est échappé dans l’air est du 'tétrahydrothiophen pur' qui sert à odoriser le gaz naturel pour le rendre détectable. Vu que ce gaz est plus lourd que l’air, il peut rester en suspension pendant plusieurs jours et surtout par temps de pluie”, spécifie la bourgmestre. “Cette cuve a été placée dans un conteneur hermétique en attendant de déterminer quelle filière serait appropriée pour son évacuation”.

”En tout état de cause, la présence de ce gaz dans l’air est sans conséquence sur la santé des citoyens”, rassure-t-elle. “Les seuils détectés ne sont pas toxiques, le fait que l’on sente l’odeur ne veut pas dire que la concentration est élevée”.

La bourgmestre de Flémalle préconise aux habitants “d’aérer la maison le plus possible, et de vider de l’eau dans les canalisations”.

Du côté de la Ville de Seraing, “on va recontacter la protection civile pour voir si une solution peut être trouvée pour les habitants”, commente Nicolas Sools, chef de cabinet adjoint de la bourgmestre. “Les pompiers disent qu’il faut du temps pour que le gaz se dissipe dans l’air”.