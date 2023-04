Assises Liège: le frère de Jacques Hermail explique qu'il avait le cœur sur la main

Jacques Hermail vivait dans son propre monde, a indiqué son frère Robert lors de son témoignage devant la cour d'assises. La victime fréquentait le milieu SDF de La Louvière et s'était détaché de sa famille. Mais il avait conservé une bonne entente avec son frère, même s'il n'était plus régulièrement en contact avec lui. Jacques Hermail ne voyait plus sa mère, car il avait connu des épisodes de violences avec elle, en raison de ses importantes consommations d'alcool. Sa mère en était malheureuse et n'a pas souhaité participer à l'enquête.

Jacques Hermail a suivi un enseignement spécial sans grand succès et a travaillé vers l'âgé de 15 ans comme maçon. Il a ensuite été engagé chez Boël mais n'a pas conservé sa place au-delà de quelques années. Sa principale problématique était une consommation d'alcool. "Chaque fois que je le voyais, il était 'plein'. Il n'était pas bagarreur et se comportait bien lorsqu'il était sous notre protection. C'était une perle. Il avait le cœur sur la main. Mais la boisson a mal orienté sa vie", a indiqué le frère de Jacques Hermail.

Jacques Hermail a fréquenté le milieu des SDF et faisait la manche. C'est dans ce contexte qu'il avait rencontré les trois personnes impliquées dans la scène de son décès. Son frère estime que les circonstances de ce décès sont particulièrement atroces et inhumaines.

"Je trouve triste d'avoir laissé mourir mon frère et de l'avoir laissé seul, comme une torche humaine. Ils sont allés manger des frites et ont même discuté de la sauce américaine qui n'était pas assez épicée à leur goût. Mon frère était en train de mourir à cet instant. Il serait peut-être encore en vie s'il avait décidé de l'aider plus tôt. Son cœur a lâché. Les circonstances de son décès sont atroces. Il ne faut pas être humain pour faire cela !", a regretté le témoin.