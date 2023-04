Vaux-sous-Chèvremont : Rénovation en vue du bâtiment de l’Échevinat des Affaires sociales

Le bâtiment ayant subi les inondations de juillet 2021, l’eau avait alors envahi les caves du bâtiment mais n’avait pas atteint le seuil de la porte d’entrée, “la rénovation tiendra compte de cet élément afin de limiter au maximum les dégâts en cas d’inondations d’une ampleur similaire”, note le bourgmestre.

Une nouvelle extension

Il s’agit de non seulement de rénover ce bâtiment, mais aussi de l’isoler dans son ensemble (matériaux biosourcés) et d’y adjoindre une nouvelle extension moins énergivore. “L’extension existante, construite dans les années 80 est en effet très énergivore, et n’est plus vraiment adaptée aux besoins actuels, explique le mayeur. L’ancienne extension située à l’arrière du bâtiment sera abattue et reconstruite par une nouvelle extension répondant aux standards passifs”. L’extension permettra d’accueillir une salle polyvalente. Celle-ci remplacera le bâtiment préfabriqué (local des pensionnés) situé non loin dans le parc et qui avait été inondé en 2021.

L’ancienne maison communale sera isolée par l’intérieur afin de préserver les qualités de l’architecture emblématique du bâtiment, visible depuis l’entrée principale du parc. “On va garder les façades car il s’agit d’un bâtiment de caractère typique”. Dans la même optique, les façades subiront une légère rénovation hormis les menuiseries extérieures qui seront remplacées. La toiture sera également rénovée et isolée. Enfin, un ascenseur sera installé dans le bâtiment pour le rendre accessible à tous.

Les Calidifontains pourront y retrouver les mêmes services qu’auparavant : les Affaires sociales, € cohome, et la Noria.

Le poste de police déplacé

Installé pour l’heure à l’étage de l’Échevinat des Affaires sociales, le poste de police de Vaux sera quant à lui déplacé dans un nouveau bâtiment indépendant qui sera situé non loin de là, côté rue des Combattants, à l’entrée du parc communal. “Cela permettra aux agents de police de recevoir du public et de faire de la place à l’Échevinat, à l’étroit, pour agrandir ses bureaux et accueillir une partie des bureaux du CPAS”.

La commune a retenu l’atelier d’architecture aiud comme auteur de projet. La rénovation de l’Échevinat ainsi que la construction du poste de police, actuellement au stade d’avant-projet, est évaluée à 1,8 million d’euros. Les travaux débuteront à l’automne 2023.