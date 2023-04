Procès Pharmaceutica : la drogue dissimulée dans des cargaisons de melons, de pastèques et de citrons vers Modave

”J’ai signé des documents et je devais prêter ma gestion dans la création de cette société. Je devais chercher des hangars non-partagés et assez vastes pour recevoir des semi-remorques. On me demandait de payer des loyers, mais je n’ai pas eu de prise de décision”, a indiqué ce prévenu.

L’homme confirme avoir effectué des livraisons de 19 conteneurs importés. Ces conteneurs transportaient des cargaisons de melons, de pastèques et de citrons ou encore 56 tonnes de noix de cajou. Une partie des chargements a pourri sur place. Ces cargaisons pourraient avoir transporté des kilos de cocaïne.

Comme d’autres prévenus, il présente un casier judiciaire lourd. “J’ai fait des bêtises assez importantes. Je disais “oui” à tout”, a-t-il confié. Il a notamment été condamné à 7 ans de prison pour différents braquages de banques.

Le tribunal a entendu les plaidoiries des parties civiles, la Cile (eau) et Resa (électricité), deux compagnies préjudiciées par des consommations illégales.

Les peines sollicitées par le parquet fédéral seront normalement connues jeudi.