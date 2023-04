Ce vendredi, le Collège communal a dès lors salué cette récompense qui représente aussi “une belle valorisation pour les différents services de la Ville et pour ses agents qui participent à faire de Liège une commune sportive au quotidien. Cette récompense est aussi le fruit du travail de l’ASBL Liège Sport qui est aux côtés des différents clubs sportifs et développe des initiatives pour plus d’inclusion à destination des jeunes”.

Plusieurs critères sont pris en compte par le Centre de conseil du sport de l’Adeps, l’Union des Villes et Communes de Wallonie et par le Centre d’expertise juridique de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour classer les communes : la diversité des activités sportives proposées ; le souci de la mise en avant des clubs et des participants ; la prise en compte de l’accessibilité pour tous les citoyens (hommes, femmes, enfants, aînés, personnes porteuses de handicap, personnes socialement isolées, etc.) ; la valorisation des infrastructures sportives, tant intérieures qu’extérieures ; les initiatives communales permettant d’améliorer leur plan de mobilité douce pour accéder aux activités sportives.

10 millions pour les infrastructures sportives

Trois étoiles, une belle reconnaissance pour Liège qui, il faut le dire n’est pas avare en matière de sport, effet de centralité oblige. En marge des nombreux clubs et des innombrables formations dispensées sur le territoire de la ville, la cérémonie des Mérites Sportifs décerne chaque année huit récompenses à des sportives et des sportifs, dans des disciplines variées.

”Le maintien des 3 étoiles confirme que le sport est, et reste, une priorité du Collège. Pour rappel, dans le budget 2023, le Collège a maintenu les chèques sport et investit plus de 10 millions d’euros dans les infrastructures sportives. 3,1 millions seront aussi investis en faveur des aménagements cyclables”.

L’exemple des piscines en cours de rénovation est cité : celle d’Outremeuse sera inaugurée d’ici fin 2023, les travaux de celle de Grivegnée suivront dès 2024 et, avec la “nouvelle” piscine de Jonfosse, trois bassins seront accessibles à Liège.