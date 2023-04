Fusion des Hautes écoles liégeoises : “des motifs économiques avant tout”

Ce portrait avenant est bien sûr, pour l’instant, théorique… Et ne manque pas de faire réagir, en bien comme en mal. À commencer par le groupe politique Vert Ardent qui dit aujourd’hui craindre “des motifs économiques… avant tout”.

Perte d'emplois ?

”L’actuelle majorité, par l’intermédiaire de sa représentante au sein de l’organe de gestion, a fait savoir que ce projet était une “chance pour la HEL”. C’est un sentiment que nous ne pouvons partager totalement à ce stade”, explique d’emblée le groupe Vert Ardent. “Avant toute autre chose, nous pensons que les risques de pertes d’emplois pour le personnel sont réels. La formation initiale des enseignants du fondamental (maternel, primaire) et du secondaire inférieur (régendat) est organisée aux Rivageois (HECh) et à Jonfosse (HEL). Il semble donc fort probable que les formations ne soient plus proposées sur les deux implantations et que cela entraîne des pertes d’emplois”. Et Vert Ardent d’évoquer ces rapprochements déjà opérés entre l’ULiège et la HEL…

”Nous ne sommes pas opposés, par principe, à ce que des rapprochements s’opèrent entre P.O de l’enseignement officiel dès lors que les motifs sont de le renforcer et d’améliorer l’offre. Les motifs ici semblent toutefois avant tout économiques. Les enseignants de la HEL ont pourtant déjà payé un lourd tribut à la gestion erratique (et désormais condamnée par la justice) du précédent échevin [NDLR : Pierre Stassart]. Nous nous inquiétons également pour le transfert de nomination du personnel nommé, pour la valorisation de l’ancienneté Ville de Liège pour le personnel TDD ou TDI, ainsi que pour les anciennetés “mixtes” des enseignants qui ont enseigné dans les 2 P.O”.

Vente de bâtiments ?

Autre inquiétude évoquée par le groupe des Verts liégeois, “la question de l’avenir des bâtiments”. Et plus précisément ceux partagés par la HEL et les écoles secondaires de la Ville (Hazinelle, Condroz, Jonfosse). Est-ce ici “le début d’une “vente par appartement” à laquelle nous assistons et qui verra très vite tout ou partie de l’enseignement secondaire suivre le même chemin ?”. Si nouveau campus il y a, Vert Ardent estime aussi que “la réfection en profondeur du bâtiment Hazinelle (idéalement situé) mérite de constituer une priorité”.

Enfin, on constate que cette fusion des hautes écoles signifierait de facto la fin d’un enseignement suivi, de la petite enfance au supérieur, géré par la Ville de Liège, ce qui n’est pas sans conséquence, d'un point de vue social notamment. “Car cette intégration peut pourtant s’avérer précieuse, notamment pour permettre à des enfants plus modestes fréquentant les écoles secondaires générales et techniques de la Ville d’oser l’aventure du supérieur. Nous ne voulons pas que ceci disparaisse”.