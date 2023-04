Dans le courant de l’année 2010, Ismail a été condamné pour avoir commis des coups sur la mère de ses enfants. Une mesure d’éloignement avait été prise et une séparation est intervenue. En octobre 2022, le condamné a été libéré. Il était hébergé dans une association.

Moins d’un mois plus tard, malgré une interdiction de se présenter au domicile de son ancienne compagne, Ismail s’est rendu sur place durant la nuit du 9 au 10 décembre. C’est alors que les versions des deux protagonistes divergent. Selon la dame, Ismail lui a fait une clé de bras et a tenté de l’égorger. Selon ce dernier, c’est la dame elle-même qui s’est automutilée. Heureusement, la blessure de la victime n’était pas trop conséquente. En effet, cette dernière avait une entaille d’une longueur d’environ 6 centimètres, mais ne faisait que quelques millimètres de profondeur.

Intention homicide ?

Ismail a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège. Il a confirmé sa version dans laquelle c’est la victime qui s’est elle-même blessée avec le couteau.

Selon le parquet, il ne fait aucun doute que l’intéressé avait une intention homicide envers la victime. Me Tiffany Stangoni et Me Arnaud Jaminon ont assuré la défense du prévenu. Les deux avocats ont plaidé l’absence d’intention homicide. Ils ont plaidé l’acquittement pour cette prévention. Ils ont demandé la qualification en coups et blessures volontaires. Ils ont également plaidé le sursis pour leur client.