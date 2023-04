Fusion annoncée pour ces deux hautes écoles liégeoises !

Si cette décision peut surprendre, elle est aussi annoncée comme mûrement réfléchie et va bien au-delà d’une rationalisation des services doit-on comprendre. Il s’agirait en effet de rendre cette future Haute école plus performante et plus compétitrice dans un secteur complexe. Un nouveau campus est même évoqué (lire ci-après).

Complémentarité

On le sait, la situation financière de la Haute École de la Ville de Liège n’est pas des plus réjouissantes et Jean-Pierre Hupkens ne le cachait pas ce lundi matin, en évoquant ces 3,5 millions de dette accumulés. “Néanmoins, ce projet de fusion n’est pas une réflexion budgétaire”, insiste Frédéric Daerden. Depuis plusieurs semaines déjà, les contacts entre les deux institutions seraient réguliers et même cordiaux… le projet de fusion n’effraye personne, car il a du sens. Il fallait l’officialiser.

”Clairement, les deux hautes écoles sont complémentaires et l’objectif est d’atteindre ici une dynamique plus importante. Il faut en effet que cette fusion profite à la dynamique liégeoise au sens large”, détaille le ministre Daerden. Et comme le constate l’échevin liégeois, cette fusion pourrait aussi “mettre fin à une forme de concurrence pédagogique”. Plus néfaste que saine… “En obtenant une masse d’étudiants plus conforme à une programmation de développement”...

Au sein des deux institutions, soit sur les 7 implantations liégeoises fréquentées par 5.000 élèves (pour plus de 400 enseignants), près de la moitié des cours sont orientés vers la filière pédagogique. À Jonfosse comme aux Rivageois, les étudiants sont formés à devenir nos futurs enseignants, de maternelles, primaires ou secondaires. Et il s’agit bien là du seul doublon, insistent les interlocuteurs. La fusion concernerait donc surtout l’école normale… mais sans toutefois supprimer une implantation. “L’idée serait plutôt de diriger les étudiants selon les différentes orientations”, avance Jean-Pierre Hupkens.

Partenariat avec l’ULiège

De son côté, Julien Nicaise rappelait aussi cette logique dans la fusion : “Cette Haute École aura une offre quasi complète tout en mettant effectivement fin à une concurrence stérile et inutile”. Et elle serait ainsi le passage obligé pour tous les futurs enseignants (dans le réseau officiel) à Liège. Dès l’an prochain en effet, le système de codiplomation aura pour conséquence que “tous les étudiants devront passer par l’université ET la haute école, d’une manière ou d’une autre”. Les partenariats seraient d’ordre pratique, avec la fréquentation des auditoires, mais pas seulement donc…

Et puisqu’une école ne peut appartenir qu’à un réseau, cette “nouvelle” institution intégrerait celui de la Fédération Wallonie Bruxelles ; la Ville de Liège continuerait cependant à siéger au sein du conseil d’administration.

Un nouveau campus dans l’hypercentre

Au-delà de la fusion annoncée des deux institutions, une autre nouvelle, moins mûre toutefois, vient ponctuer ce moment historique… celle de l’annonce d’un tout nouveau campus liégeois pour accueillir l’institution fusionnée. “Dans l’hypercentre”, insistent les élus.

On le sait en effet, les bâtiments de la Haute école de la Ville de Liège ne sont pas les plus modernes et ses 5 implantations ont besoin d’un (profond) lifting. Avec ce projet rassembleur, l’objectif serait de donner un nouvel écrin à l’outil pédagogique et si possible dans le centre-ville de Liège. Une manière de symboliser l’union mais aussi de moderniser cette Haute École Liégeoise. Un travail qui ne pourra être réalisé qu’en bénéficiant des fonds déjà annoncés à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rénover le bâti scolaire…

Une certitude toutefois : il n’est pas question de supprimer les implantations de Jonfosse et des Rivageois. En outre, rien ne dit que ce nouveau campus annoncé ne sera pas réalisé sur les “ruines” d’un autre site existant. “Cet aspect de la fusion nécessite encore une réflexion”, conclut Frédéric Daerden.