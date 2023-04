Tensions sociales chez Ikea (Hognoul) : “même le dialogue social est en kit”

Les clients qui ont fait le déplacement ce lundi 3 avril chez Ikea Hognoul, ont certainement pu découvrir ces deux nouvelles tentes, “montées” à même le parking. Dans celles-ci : point de nouvel espace d’exposition ni même de nouveau service rendu par le géant suédois spécialisé dans l’ameublement mais bien… les délégations syndicales du Setca et de la CGSLB, plutôt remontées contre la direction liégeoise. Face au refus de cette dernière de laisser entrer les permanents syndicaux en effet, les syndicats ont décidé d’installer un poste d’information devant le magasin. Ils dénoncent aujourd’hui “cette attaque contre les libertés syndicales et la démocratie” et plus fondamentalement les futures conditions de travail au sein du groupe.