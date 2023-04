Culottes Parlottes, c’est un projet artistique participatif porté par Valérie Provost, psychologue, art-thérapeute et plasticienne, qui se décline en ateliers créatifs, mais aussi en exposition itinérante qu’elle organise depuis 2019. Les participants seront invités à utiliser l’objet et la forme “culotte” à des fins d’expression personnelle, et donc comme espace intime poétique. Tous les médias pourront être utilisés et seront les bienvenus (broderie, dessin, tricot, collage, sculpture, photographie, écriture…).

L’objectif est d’aborder la sexualité des seniors en utilisant la même forme générale (celle d’une culotte). Les résultats ne manqueront pas de surprendre par la richesse des sujets abordés tantôt sans tabou tantôt avec pudeur, mais également par la diversité des couleurs, des matières et des regards sur ce vêtement si commun.

”Parce que la culotte est un moyen d’expression en soi, venez au culot avec toute votre créativité, vos idées et vos envies de vie !”, explique la thérapeute.

Les dates et lieux des ateliers

Le lundi 17 avril, de 9 à 12 h à Chênée (Allée d’Hondt, 1).

Le vendredi 28 avril, de 14 à 17 h à Grivegnée (Rue Albert 1er).

Le lundi 15 mai, de 14 à 17 h à l’Acclimatation (Parc de la Boverie).

Le lundi 22 mai, de 14 à 17h à Chênée (Allée d’Hondt).

Infos et réservations : Elodie SOUGNÉ – elodie.sougne@liege.be – 04 238 52 41