Jupille : Mandat d’arrêt confirmé pour le meurtrier de Luca

Pietro Randazzo s’est montré harcelant. Il s’est notamment présenté à plusieurs reprises au domicile de la dame sans y être invité. Il aurait crevé les quatre pneus de la voiture du nouvel ami de Madeleine. Pietro Randazzo a été interpellé puis libéré sous conditions. Le jour des faits, il s’est une nouvelle fois présenté au domicile de son ex. Sur place, il a eu une discussion animée avec cette dernière.

Selon la dame, Pietro Randazzo serait venu sur place armé d'un couteau. Il aurait eu l’intention de la tuer avant de mettre fin à ses jours. La quadragénaire a expliqué que l’homme se serait jeté sur elle avant de l’étrangler au point qu’elle aurait perdu connaissance. Elle aurait ensuite repris ses esprits et envoyé un message de détresse à sa sœur. Cette dernière a prévenu Luca. La quadragénaire a repris ses esprits et a réussi à s'enfuir chez sa sœur. Luca qui ignorait que sa maman avait réussi à s'enfuir, est arrivé au domicile de cette dernière. Il a été mis en présence de son ex-beau-père. “Luca est arrivé sur place en pensant probablement que sa mère était morte”, a indiqué Me Arnaud Jaminon qui assure la défense de la maman aux côtés de Julien Delvenne. “Son ex l’avait d’ailleurs étranglée au point qu’elle perde connaissance. Il a vu son ex-beau-père sortir de la maison, probablement armé d'un couteau en main. Il a pensé au pire.”

Deux coups mortels

Une rixe a débuté, Pietro Randazzo a porté cinq coups de couteau au jeune homme. Le jeune homme a été touché quatre fois au torse et présentait ce qui pourrait être une lésion de défense à la main. Deux des lésions étaient mortelles. Pietro Randazzo a pris la fuite et s’est débarrassé du couteau. Luca a succombé à ses blessures. Le suspect a ensuite été interpellé. Au départ, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas des faits.

Mais lors de la reconstitution, il aurait eu des flashs. Il a toutefois peu rejoué les gestes qui ont provoqué le drame. Il aurait notamment déclaré avoir étranglé son ancienne compagne pour la calmer. Il aurait émis des regrets. Il aurait également expliqué avoir porté des coups de couteau pour se défendre de Luca. Des explications qui ne satisfont pas la maman du jeune homme. “Elle souffre toujours autant de la situation”, indique Me Jaminon. “Elle est désemparée de la version de son ex-compagnon et du manque d’explications. Elle attend des réponses.” Toute une série de témoins doivent encore être entendus dans ce dossier avant de pouvoir clôturer l’instruction d’audience.