Ans : Huit nouveaux bâtiments communaux bientôt équipés de panneaux photovoltaïques

Ans poursuit son investissement pour une énergie plus verte, et moins dispendieuse. Après l’équipement de 5 bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques tels que l’administration communale, l’ancienne maison communale d’Alleur, le dépôt communal rue de l’Égalité, l’école Pierre Perret et l’école de Xhendremael, la commune d’Ans prévoit le placement de panneaux photovoltaïques sur huit autres bâtiments communaux. En tout, treize bâtiments communaux seront ainsi équipés de panneaux.