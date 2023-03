Jemeppe : les écoliers de l'Industrie mobilisés pour l'opération Be Wapp

Jeudi 23 mars dernier, les classes de 2e et 5e-6e de l'école communale se sont impliquées avec enthousiasme pour une Wallonie plus propre.

Les parents qui le pouvaient ont également soutenu l'action en accompagnant les élèves et leurs instituteurs afin de garantir une sécurité optimale le long des rues. "Cette collaboration bienvenue fait du bien à tous", se réjouit Isis Arbach, présidente du comité Clément & Co. "D'ailleurs les voisins aussi n'hésitent pas à ouvrir portes et fenêtres pour saluer cet effort collectif !"

Et les dépôts clandestins signalés

En une journée, les deux classes, les petits le matin et les grands l'après-midi, ont ramassé les déchets dans quatre rues, et retiré des quantités de bouteilles et détritus jetés sur le terrain de sport, situé dans le cul-de-sac de la rue Emile Royer. Bilan de l'opération : 4 sacs bleus et 3 sacs blancs se sont retrouvés bien remplis, mais aussi deux caisses de carton pour les bouteilles en verre et autres déchets dangereux destinés au parc à conteneurs. Par la même occasion, des dépôts clandestins ont été signalés permettant aux services spécialisés de la commune de venir les retirer dans les meilleures conditions.

"Quelques précautions sont nécessaires pour lancer ce genre d'action, qui très facile à mettre en place : l'association Bewapp fournit gratuitement les gants de protection, les gilets fluos et l'assurance", précise Isis Arbach. Il suffit de s'enregistrer sur le site internet, à toute période de l'année, sur https://www.bewapp.be/ . "Lorsqu'on participe à ce genre d'action citoyenne, on en ressort grandi et plein d'énergie, les enfants n'en diront pas le contraire".

La présidente du comité de quartier rappelle que chacun peut signaler les dépôts clandestins ou pollutions à la Green Team de la police de Seraing au 04/330.58.01 ou par email à la police administrative : zp.seraingneupre.poladmin@police.belgium.eu

"Nous tenons à notre ville et à la nature, alors les détritus partout ça suffit !"