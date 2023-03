De nouvelles aides pour le commerce liégeois

Ce lundi soir en effet, sur les 12 interpellations adressées au collège échevinal, 4 concernaient l’aide au commerce liégeois… en lien direct avec l’appel Objectif proximité, lancé par la Région et auquel la Ville de Liège n’a pas répondu. Volontairement et en connaissance de cause à une fois de plus défendu l’échevine du Développement économique Maggy Yerna ; sans toutefois convaincre l’opposition (lire ci-après).

Il n’en reste pas moins que l’échevine socialiste a annoncé ce lundi soir le lancement d’un nouveau processus qui s’adressera aux commerçants déjà en activité et désireux de faire évoluer leur business model. On connaissait en effet la prime Creaschop, dispositif ayant pour objectif de stimuler de nouvelles activités commerciales et qui permet d’obtenir une aide de 6.000 euros (maximum) sur un investissement de 10.000 euros. Voici Creaschop “boost”, soit une aide destinée non pas aux nouveaux commerces mais bien aux commerces déjà établis, désireux de redynamiser ou renouveler leurs activités en faisant évoluer leur business model. En outre, les deux primes, Creashop et Creashop boost seront renforcées avec l’ajout de 2 bonus, l'un pour améliorer la communication des enseignes et le second pour favoriser l’extension des activités.

De 6.000 à 8.000 euros

Comme le rappelait ce lundi soir Maggy Yerna, “la prime Creashop existe depuis 2013. Développée sous forme de projet pilote, elle constitue désormais l’un de facteurs d’implantation des nouvelles enseignes dans différents quartiers de la Cité ardente”… Ainsi, entre 2013 et 2022, ce sont 80 primes qui ont été versées pour un budget total de 450.000 euros, soit 5.625 euros par bénéficiaire.

Ce lundi, le Collège proposait donc d’adapter cette prime en y intégrant un bonus “communication”, “permettant aux commerçants de développer une communication spécifique pour faire connaître leur nouveau commerce via différents supports : flyers, site internet, Facebook, etc.”. Les factures liées à ces frais de marketing et de communication seront prises en compte à raison de 80 % du montant HTVA avec un maximum de 1.000 €. Ce bonus vient compléter celui relatif à “l’aménagement responsable”, ajouté en mai 2022 et encourageant le recours à l’économie circulaire dans l’aménagement des commerces (mêmes conditions que le bonus communication). Et le tout s’ajoute donc aux 6.000 euros de base de la prime Creashop et porte l’aide totale possible, par commerce, à quelque 8.000 euros.

Ce lundi soir toujours, c’est donc aussi la prime Creashop boost qui était proposée par le Collège. Dans le cas présent, aux mêmes conditions que Creashop, le commerçant qui désire “diversifier ses activités ou opérer une transformation de son concept dans le but d’augmenter la clientèle”, peut bénéficier d’une aide plafonnée également à 6.000 euros ; dispositif qui permet également de solliciter les 2 bonus complémentaires “communication” et “économie circulaire”. Et d’atteindre dès lors ici aussi un montant total de 8.000 euros.

Occasion manquée

On s’en doute, si ces nouvelles positives pour le commerce ont été saluées par l’opposition, c’est une nouvelle fois l’absence de réponse à l’appel Objectif proximité de la Région qui fut épinglé comme une “occasion manquée”. Bien que l’échevine Maggy Yerna a tenté d’expliquer les raisons de la non-adhésion de Liège au principe (le timing notamment) en défendant le développement du concept Creashop, tant le PTB que Vert Ardent, par les voix des cheffes de groupe Sophie Lecron et Carolin Saal, ont rappelé que cette prime était bien “cumulable” avec Creashop. Et d’insister dès lors sur le manque à gagner pour des commerçants liégeois… malmenés à l’heure du chantier du tram.