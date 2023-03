Une opération "PV" a été menée dans le quartier Saint-Gilles. ©dr

Et l’action menée s’est voulue inventive. Ainsi, munis de fausses contraventions réalisées par la Ville de Liège, deux groupes ont arpenté les rues du quartier St-Gilles pour verbaliser les voitures en infraction de stationnement. Ainsi, en moins d’une heure, 147 contraventions ont été dressées pour des infractions du deuxième degré dont le montant de la perception immédiate s’élève normalement à 116 €… soit un total de 16 464 € si le travail avait été effectué par des personnes assermentées !

Mais, au-delà de cet aspect financier un peu symbolique, un cas emblématique a pu être observé durant l’action. “En effet” poursuit le comité, “une voiture mal stationnée a immobilisé deux bus qui ont finalement dû débarquer les personnes à bord. La rue Louvrex s’est retrouvée bloquée un bon moment, obligeant les voitures à rebrousser chemin. C’est vraiment un exemple concret d’entrave sévère à la circulation qui est loin d’être un cas isolé à Liège”.

Une opération "PV" a été menée dans le quartier Saint-Gilles. ©dr

”Que la scan-car”

Cette action s’inscrit dans un cadre plus large où, depuis près d’un an, plusieurs comités de quartier du centre-ville avaient rencontré le Bourgmestre pour évoquer notamment toute une série de questions sur la mobilité. “Il avait fallu des mois pour que la réunion se concrétise et depuis, le suivi n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes. Il n’est pas inutile de rappeler que la politique en matière de stationnement n’est appliquée qu’en journée et repose principalement sur la scan-car. Or, cette technologie ne permet que de verbaliser des véhicules en défaut de paiement mais garés correctement sur les emplacements de parking. Les cas les plus problématiques de stationnement sauvage ne sont donc jamais traités”.

Liège ne pourra se développer sans améliorer significativement la qualité de vie des habitants. “Nous espérons donc que le Bourgmestre sera enclin à mettre plus d’énergie dans une collaboration citoyenne avec les comités de quartier dans un avenir proche car de nombreux sujets restent en souffrance en termes de mobilité notamment”.