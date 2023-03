Le corps d'un homme retrouvé à Liège en 2021: le reconnaissez-vous ?

L’homme a été retrouvé dans une tente de type Igloo verte de marque "Quecha".

Il est âgé entre 25 et 50 ans. Il est de corpulence normale, a de longs cheveux foncés et une barbe. Il a un tatouage représentant une tête de diable sur l’épaule gauche et un tatouage illisible sur l’épaule droite.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.