Ancien hôpital de Bavière : la gestion “désastreuse” de ce patrimoine dénoncée

On l’aura compris, la gestion immobilière du site de Bavière, par la S.A. Bavière Développement, ne laisse pas ces observateurs indifférents… La demande de permis visant à la démolition du dernier vestige de ce patrimoine (à l’exception des façades et de la chapelle Saint-Augustin) le 15 mars dernier fut la goutte d’eau. Rétroactes…

Inaction intentionnelle ?

C’est depuis 2012 que la société Bavière Développement est en effet propriétaire du site et, dès l’entame du projet, la conservation du porche de l’hôpital et de sa chapelle (classés), était un des axes du développement. Depuis l’acceptation par la Ville dudit projet toutefois, “Bavière Développement n’a posé aucune mesure pour permettre cette préservation”, dénonce aujourd’hui le groupement d’associations qui poursuit : “Les résultats de cette mauvaise gestion n’ont pas tardé : les bâtiments ont fait l’objet de dégradations naturelles et humaines de plus en plus sévères jusqu’à l’incendie des toitures monumentales et iconiques du porche en 2017 puis encore à la fin de l’année dernière […]. Livré aux intempéries, et en l’absence de mesures de préservation rendues de ce fait plus qu’urgentes, la dégradation du bâtiment n’a fait que s’accélérer”… Une “non-gestion” que l’on soupçonne entre les lignes d’être intentionnelle doit-on comprendre et qui “contraint” l’entreprise à agir… en introduisant ce permis de démolition.

Insistant toutefois sur l’intérêt patrimonial et historique du bâtiment, Urbagora et consorts rappellent encore qu’avant l’acquisition par Bavière Développement, le site “faisait l’objet de contrats d’occupation précaire (bureaux, logements, ateliers d’artistes,…) qui ont assuré le maintien du bâtiment en bon état depuis son abandon en 1987 jusqu’à sa revente”. Mais depuis, plus rien. Et de considérer dès lors aujourd’hui qu’il serait “inadmissible que les autorités publiques accordent, sous la forme de ce permis de démolition, un blanc-seing à des pratiques de gestion patrimoniale aussi désastreuses”. Tout cela, pourtant, sans projet en perspective et, dès lors, avec cette nouvelle menace de dégradation. Et de poser la question dès lors : “à quoi servirait, en réalité, une telle démolition si ce n’est à permettre à la société de revendre au plus offrant un morceau de terrain proche du centre-ville et du nouveau pôle culturel provincial ?"

Outre le refus du permis, Urbagora réclame que la société dirige l’argent destiné à celle-ci vers la restauration des toitures monumentales… Dont acte.