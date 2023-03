Repas chauds gratuits dans l’enseignement communal

Et 26 écoles liégeoises de passer dès lors à côté de cette opportunité. Le PTB avait alors souligné le caractère “irresponsable” de ce manquement. “Nous sommes dans le cadre où il y a eu la crise du covid, puis les inondations, puis la crise énergétique et l’explosion du prix des biens de consommation alimentaire, du carburant”, relevait Sophie Lecron, cheffe de groupe PTB à Liège, ” c’est donc tout simplement incroyable de constater cette absence de réaction de Liège qui laisse de nombreuses familles sur le carreau”. ” Dans le cadre où le revenu moyen des Liégeois est inférieur à la moyenne wallonne. Dans le cadre ou plus d’un Liégeois sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, comment est-ce possible ?”, s’interrogeait encore la conseillère PTB.

Promesse tenue

En septembre toujours, Jean-Pierre Hupkens s’était toutefois engagé à enclencher la procédure pour que les 26 écoles concernées (réseau communal) bénéficient de ce service pour l’année scolaire suivante, 2023-2024. Une promesse tenue puisque les autorités l’ont confirmé cette semaine : les repas chauds, de qualité nutritionnelle et intégrant des critères de durabilité, seront servis aux élèves de maternelles et deux premières années primaires dès la rentrée de septembre 2023… Liège ayant introduit la demande auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une avancée “ô combien importante pour les familles”, se réjouit aujourd’hui la cheffe de groupe PTB.