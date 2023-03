La nouvelle agora du quartier de la Bergerie devrait voir le jour cet été

Depuis, “cela va bientôt faire un an et rien n’est encore sorti de terre pour répondre aux besoins de la jeunesse au cœur de cette cité”, a interpellé le conseiller PTB qui a demandé au collège “les raisons qui ont mené à ce retard ainsi que le planning à venir pour ces travaux”.

Trois agoras en synthétique

Dans sa réponse, l’échevine des Travaux Laura Crapanzano a répondu que le projet d’installer une nouvelle agora à la Bergerie ainsi que deux autres agoras à Jemeppe et dans le quartier du Biez-du-Moulin “est toujours sur la table. Le marché public pour l’installation des trois agoras est en cours”. “Des analyses ont pris du temps au niveau technique”, ainsi qu’un problème administratif au niveau du cahier des charges a fait retarder le dossier. L’échevine a par ailleurs précisé que l’équipe chargée des aires de jeux du service des Travaux avait été renforcée “pour maintenir en état les agoras existantes”.

Tel que précisé dans le cahier des charges, les trois agoras seront consacrées à la pratique du basket et football, “comme demandé par les jeunes des quartiers, en confrontation avec les capacités techniques des entreprises consultées”.

”Nous avons aussi fait attention à la durabilité des matériaux”, ajoute l’échevine. Ainsi, le revêtement des trois agoras sera synthétique, “avec un pourtour métallique” et non plus en bois comme auparavant.

La nouvelle agora quartier de la Bergerie est prévue pour cet été, “les autres suivront dans la foulée”.