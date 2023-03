Fringante quadragénaire, la St-Torè cache en fait un peu son âge, puisqu’il s’agit d’une tradition beaucoup plus ancienne, célébrée depuis 1949. Elle se veut une fête pluraliste à l’occasion de laquelle se retrouvent les étudiants de tous les cercles, comités de baptêmes et régionales de Liège. Elle rend hommage au Torè de Léon Mignon, dont la nudité du dompteur a longtemps choqué et que les étudiants ont érigé au rang de symbole de leur esprit frondeur.

Si on parle de son quarantième anniversaire, c’est qu’elle a été interdite de 1966 à 1983, date depuis laquelle elle se déroule sous sa forme actuelle.

Le coup d’envoi est donné ce lundi, par la Garden-Party HEC, suivie d’une soirée ouverte à tous les étudiants, baptisés ou non. Elle se poursuit le mardi par le clou de la fête avec le cortège folklorique qui rassemble chaque année plusieurs milliers d’étudiants qui défileront, vu les travaux du tram, du boulevard de la Constitution vers la place Saint-Paul en passant évidemment par les Terrasses du Torè où le cortège est quelque peu dissout après les chants des différents comités étudiants face à la statue du Torè.

Tracé et mesures de circulation

De manière concrète, le cortège sillonnera les rues de Liège ce mardi dès 13 h et empruntera le parcours suivant : boulevard de la Constitution, boulevard de l’Est, rue Pont St-Nicolas, rue Surlet, place Delcour, rue Méan, rue Grétry, quai Churchill, rue Léon Frédéricq, rue des Fories, rue Renoz, place d’Italie, pont Albert 1er, boulevard Frère-Orban, quai Paul Van Hoegarden, rue des Prémontrés, avenue Maurice Destenay, rue St-Remy. L’arrivée place St-Paul est prévue vers 16 h 30.

Les axes empruntés par le parcours seront fermés le temps du passage du cortège.

L’arrêt et le stationnement seront interdits :

- De 10 à 15 heures : boulevard de la Constitution, entre la rue Ransonnet et la rue du Pâquier, en ce inclus le terre-plein central.

- De 11 à 17 heures : rue Surlet des deux côtés de la chaussée.

- De 12 à 19 heures : quai Churchill, entre le quai Marcellis et la rue Léon Frédéricq ; rue des Fories, entre la rue Frédéricq et la rue Renoz ; rue Renoz, entre la rue des Fories et la place d’Italie.

- De 13 à 18 heures : rue Léon Frédéricq.

- De 13 à 21 heures : place St-Paul.