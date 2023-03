Douze communes saisissent le Conseil d'État contre le permis accordé à l'aéroport de Liège

Les 12 communes (Riemst, Gingelom, Heers, Tongres, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Fourons, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem et Vaals) entendent entamer d'ici la fin du mois une procédure devant le Conseil d'État pour demander l'annulation du permis que l'aéroport de Liège a reçu le 31 janvier.

Liège Airport est avant tout un important centre de fret. Il était auparavant autorisé à effectuer 35.000 vols par an. Le permis unique délivré fin août 2022 a porté le nombre de mouvements permis par an à 50.000. Mais l'aéroport et ses principaux opérateurs ont introduit des recours et au final, 55.000 mouvements seront autorisés par an.

Les communes ont dénoncé l'octroi de ce permis, principalement basé sur des intérêts économiques. Selon le bourgmestre Mark Vos, les effets sur l'environnement, tels que les nuisances sonores et les émissions d'azote, n'ont pas été assez pris en compte. "Les intérêts de nos habitants n'ont pas été suffisamment considérés", a-t-il déclaré.

Les avocats des communes sondent encore la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), pour savoir si elle se joindra à la procédure.