En outre, lors de diverses enquêtes menées en Cité ardente, le sentiment d’insécurité qui s’y développe a, en partie trait, à la vitesse excessive des usagers de la route.

Mais cela va changer puisque la ville de Liège a décidé d’installer une douzaine de radars répressifs à divers endroits des 767 km de rues communales.

“Nous sommes en retard par rapport à d’autres villes ou d’autres régions”, explique Marc Minet, le chef de cabinet du Bourgmestre de Liège. “C’est d’autant moins acceptable lorsqu’on voit le nombre élevé de victimes de la route. En 2021, les rues communales ont été le théâtre d’accidents qui ont provoqué la mort de 5 personnes et ont fait 40 blessés graves et 952 blessés légers. Or des études montrent que la vitesse est un élément prépondérant quant au nombre d’accidents et de blessés plus graves.”

Le but est donc de faire respecter la vitesse sur les voiries existantes pour faire diminuer le nombre d’accidents, de tués et de blessés.

Pas renflouer les caisses

La ville de Liège s’est alors lancée dans une grande étude pour déterminer les axes prioritaires à sécuriser (voir ci-dessous). Douze rues ont ainsi été identifiées et devraient dans les deux années à venir être équipées de radars répressifs fixes. Il pourrait en outre y avoir également plusieurs boîtiers par rue.

Le budget consenti par la ville de Liège en 2023, via le budget de police devrait se chiffrer à environ 300 000 euros. “Cela couvre l’achat des six premiers radars et leur placement prévu en 2023. Un nouvel investissement de la même grandeur devrait être consenti en 2024 pour les six autres rues”.

Notons que l’argent récolté n’atterrira pas dans les caisses de la ville. “Non, le but n’est pas de remplir les caisses, mais de rendre notre ville plus sûre”.

Dans la foulée, la ville de Liège a pris contact avec la Région Wallonne qui “possède” 116 km de rue sur le territoire de la Cité ardente. Le but est de sensibiliser la région à investir pour installer des radars fixes ou des radars tronçon sur les artères qui traversent la ville, des artères wallonnes qui sont, au demeurant, plus accidentogènes que les rues communales.

Compilation de données et analyses

Pour déterminer les voiries qui seront équipées de radars fixes, la ville de Liège s’est lancée dans une étude pour le moins pointue.

“Dans un premier temps, nous avons récolté des données provenant de trois sources différentes”, explique Bruno Sciannamea, expert en Mobilité à la ville de Liège. “La police nous a donné la localisation des accidents et nous avons également analysé le trafic en lui-même à l’aide d’analyseurs de trafic (qui ont couvert environ 200 rues) et d’un appareil de comptage Telraam déposé chez 38 particuliers. Nous avons alors identifié une cinquantaine de rues qui, entre 2017 et 2020 ont été le théâtre de plus d’une cinquantaine d’accidents”.

Critères particuliers

Puis les experts ont croisé ces données avec les vitesses excessives qui y étaient constatées. Là, en ciblant les excès de vitesse de plus de 20 km/h par rapport à la vitesse autorisée, une dizaine de rues sont sorties du lot.

“Nous avons enfin ajouté à ces données des critères particuliers comme par exemple, la présence d’une école dans la rue ou d’un centre de service à la population ou encore la présence d’une piste cyclable”.

Sont donc ressorties de tout ce travail les douze rues qui seront bientôt équipées de radars fixes et dont la liste se trouve ci-dessous.

L’étude menée par la ville de Liège a permis d’identifier les 12 rues qui seront prochainement dotées d’un radar. Elles trouvent un peu partout dans la ville, aussi bien dans le centre qu’en périphérie.

Les voici en commençant par les quatre dont il est acquis qu’elles seront équipées dans le cadre du budget 2023.

- Rue de Gaillarmont

- Rue Jules Cralle

- Rue de Visé

- Rue des Vennes

- Rue Montagne Sainte-Walburge

- Rue de Campine

- Avenue de l’Observatoire, Rue Darchis

- Rue de la Revision

- Rue Mandeville

- Rue Hors-Château

- Rue Nicolas Spiroux.