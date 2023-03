Chênée: acculé, le dealer se dénonce

Ali, 25 ans, un habitant de Chênée, a écopé de 3 ans de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive, mais aussi 200 000 euros de confiscations par équivalent pour avoir vendu du cannabis pendant environ deux années. Le jeudi 30 juin 2022, Ali s’est présenté à l’Hôtel de police de Liège pour se dénoncer ! Il transportait 1 630 grammes de cannabis sur lui. Après cette visite hors du commun, l’intéressé a déclaré qu’il vendait du cannabis en grosse quantité depuis plus ou moins deux ans. Il a expliqué qu’il lui arrivait d’écouler plus ou moins 15 kg de cannabis sur une durée d’un mois. Il a aussi précisé qu’il gagnait plus ou moins 2 000 euros sur une livraison de cinq kilos de cannabis. Selon ses dires, le cannabis lui était fourni par des ressortissants albanais.