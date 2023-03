Bruits et vibrations possibles durant la nuit autour des Guillemins

Parmi les conséquences annoncées, on évoque “des bruits et des vibrations possibles suite à l’usage d’engins de chantier, la présence de plusieurs véhicules à proximité des zones de travaux, de l’éclairage artificiel et l’utilisation ponctuelle d’un train de travaux”…

Précisément, le chantier sera situé quai de Rome et avenue des Tilleuls (19 au 21 mars ; 31 mars au 1er avril ; 7 au 8 avril ; 10 au 17 avril ; 8 au 13 mai ; 29 mai au 3 juin), rue Mandeville, rue Varin et en gare de Liège-Guillemins (1er au 3 avril ; 7 au 8 avril ; 10 au 17 avril ; 8 au 13 mai ; 29 mai au 3 juin), entre la gare de Liège-Saint-Lambert et la rue Pied des Vignes (27 mars au 1er avril), dans le périmètre de la gare de Herstal (30 mars au 1er avril), entre la rue du Plan Incliné et la place de l’Observatoire (11 au 15 avril) et entre la rue Varin, la place du Général Léman et la rue de Namur (29 mai au 3 juin).