Une zone de stockage ainsi que de nouveaux bureaux et une nouvelle conciergerie seront également créés.

De bonnes perspectives

Pour rappel, profitant du renouvellement de permis, la société a souhaité développer une nouvelle usine en remplaçant les installations actuelles. “La nouvelle centrale sera moins énergivore, plus performante et plus écologique”, souligne le porte-parole du groupe Baguette, Pascal François.

L’administrateur-délégué du groupe, Marcel Baguette, rassure les riverains : “Cette nouvelle usine, unique en Europe, va résoudre nombre de nuisances et permettra également d’améliorer grandement le bien-être de nos collaborateurs”.

Plus globalement, ce nouveau permis vient consolider les 180 emplois au sein du groupe.

La société se réjouit également de l’entente avec la commune de Soumagne, qui a demandé au groupe Baguette de faire plus de place à la biodiversité. L’emprise au sol du projet a été donc été réduite.

Marcel Baguette annonce un commencement des travaux dès 2023, avec une mise en service de l’ensemble des installations dès mai 2024.