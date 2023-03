En effet, la chambre du conseil de Liège a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel François Fornieri, de Mithra et Samuel Di Giovanni, de protection Unit, pour avoir participé à des délits d’initiés dans le cadre d’achats d’actions Mithra. La chambre du conseil a homologué des transactions pour l’épouse de ce dernier et un banquier et a ordonné un non-lieu pour Lucien D’Onofrio. Selon Me Paul Delbouille, Lucien D’Onofrio est satisfait de cette décision.

Conforme à la réalité

“J’ai déjà contacté mon client pour lui répercuter le contenu de la décision et le non-lieu qui a été prononcé le concernant”, explique Me Paul Delbouille. “Lucien est satisfait de la décision et il n’en n’est pas étonné. C’est une décision qui est conforme au dossier. Il avait déjà acheté des actions Mithra précédemment à la période reprochée par l’auditorat et l’a encore fait par la suite. Il ne les a pas vendues. Il n’entrait pas dans les conditions de cette infraction de délit d’initiés.”

Selon l’avocat, ce non-lieu est tout à fait normal et une autre décision n’aurait pas été conforme au déroulement des faits. “Il n’y a pas de triomphalisme. Lucien d’Onofrio a toujours contesté toute participation. Il s’est retrouvé dans le réquisitoire de manière assez curieuse. Nous étions étonnés des poursuites. Nous avons argumenté de manière très sereine malgré l’ambiance qui entourait le dossier. Le débat s’est déroulé de manière très calme.”

Selon Me Delbouille, ce non-lieu est “conforme à la réalité d’un dossier.”