Les eurodéputés valident l’aide à la reconversion des travailleurs licenciés par TNT Liège

Le rapport du Belge Olivier Chastel (MR, groupe Renew) a été approuvé mardi midi à 592 voix pour, 25 contre et 3 abstentions.

L’UE devrait donc libérer 1,96 million d’euros de son Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour aider à la réorientation de 559 ex-travailleurs de la filiale belge de TNT. La décision a cependant encore besoin du feu vert des Etats membres (Conseil).

L’entreprise néerlandaise TNT Express a été rachetée il y a quelques années par l’Américaine FedEx. En 2021, la filiale belge du groupe a annoncé vouloir se séparer de centaines de travailleurs actifs à l’aéroport de Liège, tout en modifiant le contrat de centaines d’autres, car il a été décidé qu’une grande partie des activités serait déplacée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, appelé à devenir la plateforme principale de FedEx en Europe.

Pour la Wallonie et plus particulièrement la province de Liège, c’était un coup dur : la province présentait déjà un taux de chômage parmi les plus élevés du pays (avec le Hainaut), et une grande part des travailleurs licenciés sont des personnes de 50 ans et plus et/ou occupant des emplois peu qualifiés.

La Belgique a donc demandé l’intervention du FEM pour financer en grande partie (à 85 %, le reste étant pris en charge par la Région wallonne) une campagne de services personnalisés qui a déjà débuté en avril 2022. Elle vise à accompagner, réorienter, ou encore soutenir dans la création d’une activité indépendante 559 travailleurs de TNT qui venaient alors de quitter la société. 13,1 % d’entre eux sont des femmes, 32 % sont âgés de plus de 54 ans et 51,7 % ont un niveau d’éducation ne dépassant pas le premier cycle du secondaire.

# Belga context

View full context on [BelgaBox] (http ://m.belga.be ? m = alahfpjg)

DCL/JDD/