Quatre distances étaient proposées sur deux circuits distincts. Cela allait de 3 à 12 km. Sur la seule distance de 6 km, ce ne sont pas moins de 608 dames qui ont terminé l’épreuve. Pour l’anecdote, il faut savoir qu’entre les premières et les dernières à s’élancer, il s’est écoulé cinq bonnes minutes sur le tapis de chronométrage. Une véritable marée humaine qui s’élançait pour la bonne cause : chaque euro payé était reversé au Fonds Léon Frédéricq qui œuvre à la recherche contre le cancer.

"Je ne retrouve pas nécessairement la même émotion lors des joggings normaux mixtes."

Si certaines viennent réellement pour la gagne (c’est quand même une course avec un classement), d’autres prennent cette épreuve avec une tout autre philosophie. Marine (32) n’en est pas à son coup d’essai. “Je n’en rate pas une et je pense que nous sommes à la 13e édition. Aujourd’hui ma maman et ma fille m’ont accompagnée et ce sont donc trois générations de femmes qui ont franchi la ligne quasi au même moment. C’était un moment assez fort pour nous trois. J’ai vu énormément d’émotion sur la ligne d’arrivée. Des larmes de joie qui récompensent un effort pas toujours évident pour certaines dames plus fortes mais qui ont un mérite incroyable d’aller au bout, en mordant sur leur chique. C’est aussi ça, la Woman Race. Je ne retrouve pas nécessairement la même émotion lors des joggings normaux mixtes. ”

Côté résultats, épinglons le succès de Clara Fraiture sur le 3 km (21’08). Sur le 6 km, c’est Margaux Massart qui s’est montrée la plus véloce (24’43). Le 6 km a été remporté par Stéphanie Ziant (40’18) et le 12 km par Amandine Flandre (46'19).

Le chantier du tram n’a pas aidé l’organisation. On a d’ailleurs déploré un léger retard au départ mais dans l’ensemble, cette organisation rodée a encore fait merveille. Tout était réuni pour faire la fête et l’esplanade des Guillemins n’a pas désempli. Prochaine étape : Eupen, le 10 septembre.