”Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”

Le but premier de ce défilé particulier, c’est de sensibiliser au recyclage et à la réutilisation de matériaux afin d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions. Les nombreuses créations (130) présentées seront entièrement fabriquées à l’aide de matériaux de récupération.

Certaines des tenues seront imaginées par des étudiants en stylisme. ©Défil'eco

Le grand thème de cette année met à l’honneur la Belgique. Les créateurs seront appelés à créer des tenues qui rappelleront la province belge de leur choix. L’ASBL se réjouit de ce projet qui “plus que jamais, sera le symbole de l’unité dans la diversité et de la singularité d’un pays qui a beaucoup de choses à montrer”.

Des créateurs pas comme les autres

Si les tenues sont imaginées par des étudiants en stylisme, des designers ou encore des stylistes, elles sont assemblées par des personnes qui n’ont, a priori, aucune expérience avec la mode.

En effet, les bénéficiaires de 10 associations de la province de Liège seront aiguillés par Giovanni Biasiolo pour mettre au point ces tenues et leur donner vie. Ainsi, des personnes malvoyantes, des femmes SDF, des demandeurs d’asile ou encore des personnes atteintes d’un handicap mental deviennent, le temps d’un défilé, les couturiers de tenues extravagantes et uniques.

Lévénement aura lieu les 20 et 21 avril au Manège de la Caserne Fonck, en Outremeuse. Les préventes sont disponibles au prix de 20 €. Chaque place vendue permettra d’assurer la continuité et le développement des actions de l’ASBL “Assistance à l’enfance” envers les enfants et les familles.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.defileco.be.