Au total, ce sont 2 063 bulletins de votes de militants (le chiffre le plus important parmi toutes les Fédérations PS) sur près de 10 000 affiliés, qui se sont exprimés ces 10 et 11 mars 2023, dans les 24 communes de l’arrondissement liégeois.

S'il s'agissait d'un vote non mobilisateur en raison de l'issue connue du gagnant de cette élection, le pourcentage de voix en faveur du Socialiste rassure ce dernier dans le travail déjà réalisé ces deux dernières années.

“Deux ans après ma première élection en tant que Président de la plus importante Fédération du PS, je suis extrêmement reconnaissant de la confiance qui m’est à nouveau accordée par la base de notre parti qui appartient à ses militants. Ce résultat me renforce dans ma volonté de faire PS Liégeois un parti populaire proche des gens et offensif pour améliorer la qualité de vie des habitants des 24 communes de notre arrondissement. Nous allons, avec les militants et les mandataires, porter un projet à la hauteur de notre responsabilité en tant que premier parti et des attentes citoyennes en matière de justice sociale. Au départ de notre nouveau siège ouvert à toutes et tous au cœur de Liège, nous allons nous préparer à gagner les élections de 2024. Face à la montée des populismes et de l’individualisme, le PS est le seul parti sérieux capable de concilier l’obtention de conquêtes sociales avec un développement harmonieux” affirme Frédéric Daerden.

Le nouveau président réélu de la Fédération PS de Liège annonce déjà une première réunion des instances le mardi 14 mars afin d’inscrire son programme “dans une démarche collective et d’approfondissement du renouveau de la “Fédé””.