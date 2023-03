11 % de demandeurs d’emploi inoccupés en plus en province de Liège

Cette semaine, le Forem et l’Union des Classes Moyennes ont décidé d’unir leur communication pour dresser “l’état de santé socio-économique de la province de Liège”. Et le constat en termes d’emploi n’est donc pas rose… Selon les chiffres communiqués par le Forem en effet, au 1er mars 2023, on dénombrait 75.095 demandeurs d’emplois inoccupés sur le territoire de la province de Liège, hors communauté germanophone. Une catégorie qui comprend les demandeurs d’emploi percevant une allocation mais aussi les jeunes en stage d’insertion et les personnes inscrites obligatoirement ou librement. Par rapport à 2022, cela représente une augmentation de DEI de l’ordre de 11 % sur le territoire provincial.

Liège, Dison, Verviers…

Un chiffre qui n’étonnera personne, au regard des statistiques du taux de demandeurs d’emploi que nous révélions également cette semaine et qui placent la Ville de Liège en tête des grandes villes en la matière. Outre la (petite) commune de Farciennes (périphérie de Charleroi) qui affiche un taux de 25 % en effet, Liège présente le plus haut taux de demandeurs d’emploi en Wallonie avec 24,5 %. Elle se place ainsi en deuxième “position” au niveau wallon, juste devant Charleroi (23,8 %)… et devant trois autres communes liégeoises.

En observant le top 10 wallon au niveau du taux de demandeurs d’emploi, on constate en effet que cinq communes sont liégeoises, les autres étant situées dans la province du Hainaut. Juste derrière Charleroi, on retrouve ainsi les communes de Dison (23,4 %), Verviers (23) et Seraing (22,8) ; elles sont suivies de La Louvière (20,6), Colfontaine (20,3), Huy (20,1) et Châtelet (19,8).

Dans la même logique, nous évoquions cette semaine ce taux d’emploi, inférieur à Liège (50,3 %) par rapport à la Province de Liège (59,5 %) mais également par rapport à la Belgique (65 %) et la Flandre (70 %).

En province de Liège toujours, selon les statistiques du Forem : la majorité des demandeurs sont des hommes (53 %), ceux de 50 ans et + représentent 27 %, les moins de 25 ans 18 % ; 24 % sont inscrits au Forem depuis moins de 6 mois ; 44 % ont au mieux un diplôme de l’enseignement du 2e degré ; 47 % sont inscrits au Forem depuis plus de 2 ans.