Grève ce vendredi 10 mars: opération calicots pour le service public à Liège

Une opération calicots a été menée cette nuit. ©dr

Et ce vendredi, en point d’orgue, la CSC a opté pour une campagne d’affichage éclair, à des heures de pointe (entre 6 et 13 h) et des accès fréquentés de la Ville de Liège afin de toucher un maximum de personnes.

"Il est nécessaire de sensibiliser l’ensemble de la population au rôle essentiel joué par les services publics, d’attirer l’attention sur le fait qu’on ne peut pas s’en passer et dès lors qu’il est impératif d’y consacrer plus de moyens tant humains que financiers", continue Gaston Merkelbach. Ces calicots, visibles depuis 6h du matin sur toute la ville, du Val Benoît au pont de Bressoux, sont un appel à tous les citoyens à se mobiliser pour des services publics de qualité accessibles à tous, à faire savoir qu’ils y sont attachés et qu’ils souhaitent qu’ils soient renforcés."

Les calicots rappellent non seulement qu’il faut investir dans les services publics afin d’améliorer les conditions de travail des agents et de rendre les métiers attractifs mais aussi qu’il faut optimiser la concertation sociale pour garantir un service public idéal.

Enfin, entre 10 h 45 et 12 h, un rassemblement en front commun aura lieu derrière l'Hôtel de Ville de Liège et une petite délégation remettra un cahier de revendications au Collège communal.