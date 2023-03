La commune d’Awans décide d’aller au Conseil d’État contre le permis octroyé à Liege Airport

Mais pour la commune d’Awans, qui a reçu la décision du permis, cet accord ne convient toujours pas. Dès lors, lors de sa dernière séance, sur proposition du collège, le conseil communal a donné son accord pour que la commune introduise un recours en annulation devant le Conseil d’État contre le permis octroyé à Liege Airport. Le collège va désigner un avocat ce jeudi.

”La commune d’Awans est une des plus touchées par le développement de l’aéroport car elle est de plus en plus proche de l’activité avec des vols qui décollent vers Awans”, justifie le bourgmestre Thibaud Smolders. S’ils étaient de 8 % dans les années 2000, ils sont de 32 % actuellement, “c’est quatre fois plus qu’auparavant”. À cela s’ajoute une augmentation du nombre de vols, “qui va augmenter incontestablement les nuisances auprès des riverains pour les vols de nuit”. Certes, “un quota va être imposé pour les vols de nuit, mais seulement pour les vols d’avions lourds.” Pour le mayeur, un compromis doit être trouvé entre l’intérêt des riverains et l’avenir économique de l’aéroport.

Contre une liaison

La commune s’oppose en outre formellement à l’aménagement d’une voirie de liaison entre Liege Airport et la sortie d’autoroute E40 à Crisnée, “qui passera à travers Awans”. Selon les plans, “le quartier de la rue de la Station serait exproprié tandis que pour d’autres, comme le village de Fooz, la voirie passerait à moins de 100 mètres des habitations”.

Le recours en annulation sera introduit d’ici la fin du mois de mars par la commune auprès du Conseil d’État. “La procédure pourrait prendre plus d’un an. Si le Conseil d’État annule, la Région wallonne devra prendre d’autres mesures”.

Si Awans est la première commune à passer à l’action, il nous revient que d’autres communes pourraient suivre comme Donceel, Hannut ou encore Fexhe-le-Haut-Clocher dont le point est inscrit au collège de ce vendredi.