Quatre jours de découvertes

Du 8 au 11 mars, conférences, projections de films, exposition, spectacle et rencontres littéraires viendront rythmer la Cité Ardente. L’occasion pour l’Université de Liège de prouver que le monde académique et le monde de la gestion “sont capables d’agir ensemble pour faire vivre le patrimoine de Simenon et honorer sa mémoire depuis maintenant 50 ans”, se réjouit Frédéric Schoenaers, vice-recteur à l’Enseignement de l’ULiège.

Une exposition photo des voyages de Simenon est visible au Musée du Grand Curtius. ©Lisa Neirynck

Dès le samedi 11 mars, les visiteurs pourront, dès qu’ils le souhaitent, à l’aide d’une application smartphone, découvrir le “Liège de Simenon”. Entre rues, ruelles et places, le nouveau parcours, “Sur les traces de Georges Simenon”, est accompagné de commentaires écrits par l’auteur, lui-même, sur la ville qui l’a vu grandir.

Mais l’événement phare de ce festival, c’est le spectacle mis en scène par Aïko Solovkine, auteure et journaliste belge. Autour des textes de voyage rédigés par Simenon, elle dialoguera avec John Simenon qui, pour la première fois, lira, en public, les textes de son père.

Un véritable moment de partage et de réflexion sur ce que ces textes peuvent nous apprendre sur l’écrivain qui, dans les années 1930, a décidé d’entamer un tour du monde.

Un patrimoine inestimable

Traduit dans 47 langues et vendu à 550 millions d’exemplaires, le père du commissaire Maigret a écrit, au cours de sa carrière d’écrivain, pas moins de 117 romans.

Son fils, John, s’assure, aujourd’hui, que l’œuvre de son père soit toujours éditée et revisitée. “Une série sur Maigret est en construction entre New York et Londres”, nous confie-t-il.

Disparu il y a presque 35 ans, l’écrivain fascine toujours autant le monde littéraire mais également le cinéma ou encore le milieu de la bande dessinée. C’est pourquoi les autorités liégeoises se disent honorées d’accueillir le Printemps Simenon. “Simenon est au cœur de la littérature mondiale et, grâce à lui, c’est toute la Ville de Liège qui profite de ce succès”, se réjouit Mehmet Aydogdu, échevin de la Culture.

Willy Demeyer et John Simenon, fils de Georges Simenon. ©Lisa Neirynck

Un projet en cours

L’œuvre de Simenon est “toujours d’actualité”, déclare John Simenon. “Dans ces temps difficiles, on a besoin de lui, j’ai besoin de lui. Sa vision du monde permet, dans ces temps difficiles, de rester optimistes… et c’est magnifique”, ajoute-t-il.

C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que John Simenon et la Ville de Liège souhaitent aller plus loin qu’un festival. “Le Printemps Simenon va lancer les bases d’un projet plus ambitieux”, annonce mystérieusement Jean Pierre Hupkens, échevin du Tourisme. John Simenon met fin au suspense en déclarant : “L’idée de créer un Centre Simenon est grande et je ferai mon possible pour que ça se réalise”.

Un projet qui a du sens puisque, comme le souligne Benoît Denis, directeur du Centre d’Études Georges Simenon, “un écrivain qui dure, c’est un écrivain qui répond aux questions de toutes les époques. Quand une œuvre passe l’épreuve du temps, ça ne peut qu’être une grande œuvre”.