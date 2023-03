Place de l’Yser : toujours pas de concret

Les plans étaient pourtant prometteurs… mais c’était sans compter sur les problèmes d’infiltration d’eau du parking découverts en 2018. Indigo, la société privée désignée pour en assurer la réfection a abandonné le chantier, considérant que les problèmes d’infiltration étaient dus à une malfaçon de l’entrepreneur, ce que ce dernier a contesté.

Toujours est-il que la “nouvelle” place, inaugurée en 2017, en est toujours au point mort. On est, en effet, bien loin de la jolie esplanade et des 90 places de parking sécurisées annoncées.

Le parking en sous-sol n'est pas utilisable en raison de problèmes d'infiltration d'eau. ©Ville de Liège

Aujourd’hui, “la place est surtout occupée par des dealers ou des drogués”, s’indigne Laurent Beudels, président du comité de quartier. L’une des principales plaintes des habitants concerne d’ailleurs la délinquance et la mauvaise fréquentation de l’esplanade.

Les habitants d’Outremeuse veulent du changement

Le Comité de Quartier de l’île d’Outremeuse s’est réuni ce jeudi soir pour débattre du futur de la place. Une cinquantaine d’habitants de l’île ont énoncé les différents problèmes liés à l’inutilisation du parking et les potentielles solutions qui pourraient être apportées.

Certains riverains ont déjà proposé d’utiliser la place lors de la brocante Saint-Pholien. Seul problème, “comme la dalle surélevée n’est pas aux normes, elle ne pourrait supporter le poids des exposants et de leur véhicule”, annonce le président du comité.

Autre solution, faire appel à l’ASBL liégeoise “Gestion Centre-Ville” pour que ses stewards viennent animer la place, comme c’est le cas place des Carmes ou place Xavier Neujean, par exemple. “Lorsqu’on leur a proposé de venir animer la place de l’Yser, ils nous ont répondu qu’Outremeuse ne faisait pas partie du centre de Liège. C’est quand même triste”, déplore le président.

La place de l'Yser s'annonçait conviviale. ©Ville de Liège

Le comité a donc décidé de faire appel aux habitants pour constituer un dossier qui sera présenté, fin de l’année 2023, à la Ville de Liège. “Le but de cette réunion était de lister les préoccupations et de proposer des solutions pour retrouver une belle place, comme à l’époque”, indique Erwin Woos, membre du comité.

”Nous allons nous pencher sur la question, compiler les différents projets déjà en cours, notamment avec la faculté d’architecture de l’ULiège, et rendre un dossier le plus complet possible aux autorités pour espérer un changement”, conclut Laurent Beudels.