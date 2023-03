Madonna était à Liège avec deux amies… pour voler des bijoux

Vers 18 h en effet, Madonna, 23 ans, a été interceptée alors qu’elle se trouvait avec deux jeunes filles, mineures d’âge. Prise sur le fait et en possession de plusieurs pinces et d’un tournevis (notamment), Madonna a expliqué qu’elle venait de Charleroi et qu’elle avait décidé de venir à Liège “pour voler des vêtements et des bijoux”.

Elle a été déférée au parquet de Liège ce lundi matin.